Roma: tengono un anziano al telefono 12 ore per svuotargli il conto, ma lui li fa arrestare

Per portare a termine la truffa, due malviventi avevano deciso di prendere un anziano per stanchezza. Erano quasi riusciti a raggiungere l'obiettivo, se non fossero intervenuti i dipendenti di una banca che lo hanno fatto ragionare e hanno dato l'allarme, allertando le forze dell'ordine. La storia, a lieto fine, arriva da Roma.