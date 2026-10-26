Papa Leone, i medici danno il via libera per il viaggio in Sud America: "Nessuna controindicazione"

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È stato confermato per intero il viaggio apostolico che papa Leone XIV aveva previsto in Sud America dal 6 al 17 novembre 2026. A due settimane dall'intervento per asportare il cancro ai polmoni e dopo aver annullato gli impegni di Assisi, l'equipe medica del pontefice ha giudicato positivo il "recupero postoperatorio del Santo Padre". "Gli ultimi esami medici confermano la buona salute", si legge in un bollettino diramato dalla sala stampa della Santa Sede. "Non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato".
La nota del Vaticano: "Papa in ripresa, nessuna controindicazione"
"Il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall'equipe medica che lo segue. L'intervento chirurgico si è svolto con successo e senza complicazioni. I successivi accertamenti medici hanno confermato che la patologia era localizzata e che non sono necessari ulteriori trattamenti oncologici". Così la Santa Sede, dopo le voci circolate nelle scorse ore di una possibile immunoterapia, ha ribadito che il pontefice non ha necessità di sottoporsi a cure particolari. "Dal suo rientro in Vaticano, il Santo Padre ha ripreso gradualmente le proprie attività, adattando il programma quotidiano in accordo con i medici per dare priorità al recupero postoperatorio, continuando al tempo stesso ad assolvere le responsabilità del suo ministero".
"Ha mantenuto importanti appuntamenti e impegni pubblici, prestando attenzione alle esigenze di ogni giornata e riservando adeguati momenti di riposo. Il Dott. Luigi Carbone conferma che il recupero postoperatorio del Santo Padre continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute e le condizioni cliniche favorevoli. Non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato. In tal senso, la Sala Stampa della Santa Sede conferma che il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre 2026, si svolgerà secondo il programma precedentemente pubblicato".
Papa Leone: "Felice di tornare in Sud America"
"Il Santo Padre attende con grande gioia ed entusiasmo questo viaggio", conclude il messaggio della sala stampa. Un viaggio che "offrirà l'opportunità di rafforzare i legami di comunione con le Chiese locali, incoraggiare i fedeli nella loro missione e portare un messaggio di fede, speranza e pace ai popoli di Uruguay, Argentina e Perù, di incontrare la loro fede e condividere la speranza e la pace che Cristo porta al nostro mondo: “Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un'occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia!”.