Papa Leone, i medici danno il via libera per il viaggio in Sud America: "Nessuna controindicazione"

"Il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall'equipe medica che lo segue. L'intervento chirurgico si è svolto con successo e senza complicazioni. I successivi accertamenti medici hanno confermato che la patologia era localizzata e che non sono necessari ulteriori trattamenti oncologici". Così la Santa Sede, dopo le voci circolate nelle scorse ore di una possibile immunoterapia, ha ribadito che il pontefice non ha necessità di sottoporsi a cure particolari. "Dal suo rientro in Vaticano, il Santo Padre ha ripreso gradualmente le proprie attività, adattando il programma quotidiano in accordo con i medici per dare priorità al recupero postoperatorio, continuando al tempo stesso ad assolvere le responsabilità del suo ministero".