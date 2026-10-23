Papa Leone XIV salterà la visita prevista ad Assisi: "Troppo presto"

Come da programma, papa Leone XIV è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L'esame ha confermato l'ottimo andamento del decorso post-operatorio. Tuttavia, considerato il breve tempo trascorso dall'intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre. È quanto comunicano il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora sul decorso post operatorio del Papa. Leone XIV non parteciperà quindi ad Assisi alla conclusione dell'Incontro internazionale "Pace disarmata e disarmante" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio.
La nota della Sala stampa vaticana
"Per favorire la ripresa a seguito dell'intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, seguendo il consiglio dei medici, Papa Leone XIV non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto, per l'incontro 'Pace disarmata e disarmante', nel 40° anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II", comunica la Sala stampa vaticana. Papa Leone farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi e ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, come agli ospiti che saranno presenti, "nella convinzione che lo 'spirito di Assisi', il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un'epoca di conflitti".