Il bilancio sanitario è ancora in fase di definizione. Secondo le informazioni fornite dai soccorritori, sono quattro i ciclisti che hanno riportato ferite nell’investimento. I sanitari hanno riscontrato diversi traumi e fratture e hanno stabilizzato i pazienti. Uno dei feriti è ricoverato in prognosi riservata. Due persone sono state trasportate in elicottero al CTO di Torino, mentre altri due feriti sono stati trasferiti all'ospedale Giovanni Bosco.