Torino, ingrana la retro dopo il gestaccio di un ciclista e travolge il gruppo | Poi torna indietro e li investe di nuovo
Dopo il primo investimento, l'auto avrebbe fatto inversione per travolgerli una seconda volta: quattro i feriti, due dei quali trasportati in elicottero
Ha superato spazientito il gruppetto di ciclisti amatoriali dopo aver suonato il clacson per diversi secondi, ma una delle persone in bici gli avrebbe rivolto un gesto facendolo infuriare. Sarebbe stata questa la scintilla che ha fatto infuriare l'uomo alla guida dell'auto: l'autista ha infatti ingranato la retromarcia travolgendo la comitiva. Poi ha compiuto una bruschissima inversione a U centrandoli nuovamente in pieno. Alla guida dell'auto, nella zona di Lanzo Torinese, un 70enne residente nella zona che si è già costituito. La sua posizione è al momento ancora al vaglio dei carabinieri, ma è probabile l'apertura di un fascicolo per tentato omicidio stradale.
Chi sono i ciclisti travolti
L'episodio si è verificato in via Loreto, nelle vicinanze del ponte per Coassolo, dove la comitiva era diretta per una escursione. Dopo averli colpiti una prima volta, alcuni ciclisti rimasti in equilibrio avevano accennato un inseguimento. Proprio a quel punto, il 70enne avrebbe girato l'auto dirigendosi ad alta velocità contro di loro. I ciclisti risultano arrivati da paesi del circondario di Torino: San Mauro, Settimo Torinese, San Raffaele Cimena.
Come stanno i ciclisti travolti
Il bilancio sanitario è ancora in fase di definizione. Secondo le informazioni fornite dai soccorritori, sono quattro i ciclisti che hanno riportato ferite nell’investimento. I sanitari hanno riscontrato diversi traumi e fratture e hanno stabilizzato i pazienti. Uno dei feriti è ricoverato in prognosi riservata. Due persone sono state trasportate in elicottero al CTO di Torino, mentre altri due feriti sono stati trasferiti all'ospedale Giovanni Bosco.
Indagini sulla dinamica
I militari stanno ora cercando di ricostruire con precisione ogni fase dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio dell’automobile e allla fuga del conducente. Saranno fondamentali le testimonianze delle persone presenti, gli eventuali filmati delle telecamere della zona e i rilievi effettuati sulla strada e sui mezzi coinvolti. Nei confronti dell'automobilista sono previsti accertamenti di natura tossicologica.