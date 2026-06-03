Taormina, auto su giovani dopo una lite in discoteca

Un'auto scura va via, poi cambia direzione e torna rapidamente a tutta velocità puntando dei giovani che erano fuori da una discoteca di Taormina. È il video postato martedì sera su Facebook dal sindaco, il deputato regionale siciliano Cateno De Luca, che parla di "tentato omicidio". Non risultano feriti. "Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video - il sindaco De Luca - che si riferisce all'uscita della discoteca di Taormina verso le 3:15. Ho già inviato il video al dirigente della polizia di Stato e a quello della polizia municipale di Taormina. Chiederò l'immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino".
"Video inquietante, non si può essere indifferenti"
"Le immagini di quanto accaduto nella notte a Taormina sono inquietanti e non possono lasciare indifferenti. Come sindaco e come genitore provo sconcerto per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Chi ha compiuto quel gesto deve essere individuato e perseguito con la massima severità". Così il sindaco di Taormina Cateno De Luca interviene sull'episodio verificatosi all'uscita di un locale della città con un'auto che ha tentato di travolgere alcuni giovani in strada.
"Ma sarebbe riduttivo fermarsi alla ricerca del responsabile - aggiunge De Luca, che è anche deputato regionale e leader di Sud chiama Nord - quanto accaduto deve spingerci a riflettere su un fenomeno che ormai attraversa molte realtà italiane. Sempre più spesso assistiamo a episodi di violenza improvvisa, comportamenti irresponsabili e totale disprezzo per l'incolumità altrui nei luoghi del divertimento e della socialità giovanile. Non è un problema di una città o di un territorio. È una questione che riguarda l'intero Paese e che merita di essere affrontata senza ipocrisie".
Per De Luca il tema non riguarda soltanto la sicurezza: "Servono controlli, serve la presenza dello Stato e servono pene certe - osserva il sindaco di Taormina - ma serve anche il coraggio di guardare più in profondità. Dietro questi episodi si intravedono forme di disagio giovanile, perdita di riferimenti educativi e una crescente incapacità di percepire le conseguenze delle proprie azioni. Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo che accade qualcosa di grave. Occorre investire nella prevenzione, nell'educazione, nei luoghi di aggregazione sana e nella costruzione di una cultura del rispetto".
"La movida - sottolinea il sindaco di Taormina - è un valore quando significa incontro, socialità e crescita. Diventa un problema quando si trasforma in un contesto in cui qualcuno pensa di poter mettere a rischio la vita degli altri senza alcun rispetto per le regole. Da Taormina vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non serve soltanto indignarsi. Serve comprendere, prevenire e agire. Perché ciò che è accaduto qui potrebbe accadere in qualsiasi città italiana e nessuna comunità può permettersi di considerarsi immune da questo fenomeno".