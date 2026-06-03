Taormina, auto su giovani dopo una lite in discoteca

Un'auto scura va via, poi cambia direzione e torna rapidamente a tutta velocità puntando dei giovani che erano fuori da una discoteca di Taormina. È il video postato martedì sera su Facebook dal sindaco, il deputato regionale siciliano Cateno De Luca, che parla di "tentato omicidio". Non risultano feriti. "Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video - il sindaco De Luca - che si riferisce all'uscita della discoteca di Taormina verso le 3:15. Ho già inviato il video al dirigente della polizia di Stato e a quello della polizia municipale di Taormina. Chiederò l'immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino".