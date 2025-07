Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari estradato in Italia: sarà portato a Civitavecchia

Dopo due settimane di latitanza e la cattura a Barcellona Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, evaso dalla Dozza di Bologna, è stato estradato in Italia. Il giovane si era dileguato il 3 luglio, approfittando del permesso premio per la sua laurea, ed è stato arrestato a Barcellona il 17 luglio in un'operazione congiunta transnazionale, come ha reso noto il ministero della Giustizia. Il volo di linea da Barcellona, che lo ha riportato nel nostro Paese, è atterrato a Fiumicino. Una volta espletate le procedure del mandato di arresto europeo, Cavallari verrà trasferito temporaneamente al carcere di Civitavecchia.