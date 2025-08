Strage di Bologna, dopo 45 anni la verità è più chiara: la storia processuale

Nel 2021 Paolo Bellini torna quindi nelle aule giudiziarie come "il quinto" esecutore della strage. Insieme a lui compaiono anche l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, per depistaggio (condannato in via definitiva a 6 anni), e l'ex amministratore di condomini a Roma, in via Gradoli, Domenico Catracchia, per false informazioni ai pm (condannato in via definitiva a 4 anni). A inchiodare Bellini un video amatoriale che lo ritrae in stazione poco prima della strage e poi l'ex moglie, che lo riconosce nelle immagini ("È Paolo", le sue parole davanti alla Corte, tra le lacrime) e cambiando versione, dopo 40 anni, fa crollare il suo alibi. L'ex di Avanguardia però non è l'unico protagonista in aula, ci sono anche Licio Gelli (già condannato in via definitiva nel 1995 a 10 anni per i depistaggi), Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti morti e non più imputabili, ma ritenuti dai pg i mandanti, finanziatori e organizzatori della strage, come riconosceranno anche i giudici.