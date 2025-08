La strage di Bologna, 45 anni dopo: il ricordo di quel terribile 2 agosto di sangue

L'immagine emblematica (e incancellabile) della strage è divenuta il grande orologio che si affaccia sul piazzale della stazione con le lancette ferme alle 10:25. Ma non è il solo. Subito dopo l'esplosione, dagli ospedali arriva l'appello a medici e infermieri di tornare in servizio. Un autobus Atc della linea 37, la vettura 4030, diventa simbolo di quel terribile giorno, trasformandosi in un improvvisato carro funebre che ha come capolinea la Medicina legale per trasportare le salme. "Mi dissero di portare via i cadaveri con il bus", ricorda Agide Melloni, autista del mezzo. "Dal mattino alle tre di notte, con i lenzuoli bianchi ai finestrini. Ma in ogni viaggio c'era sempre qualche soccorritore con me, per sostenermi".