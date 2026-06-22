Sorelle scomparse e ritrovate a Formia, tre fermi per sequestro di persona

Le auto dei carabinieri sotto l'appartamento dove sono state ritrovate le due sorelle a Formia © Carabinieri
Nelle ultime ore tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle, dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena (L'Aquila), avvenuto nella notte tra il 6 e 7 giugno.
I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina Dacunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito e il padre della Dacunto, nonno delle ragazze, Marco Dacunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona.Entro i termini previsti dalla legge, precisamente entro 48 ore, la Procura della Repubblica di Sulmona provvederà a richiedere la convalida del fermo al giudice, lasso di tempo in cui gli indagati avranno la possibilità di espletare tutte le loro difese.
Sorelle scomparse e ritrovate a Formia
Le due sorelle, Sarah e Alisya, sono state rintracciate nella serata di domenica 21 giugno a Formia, in provincia di Latina, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali, coordinati dal Procuratore capo della Repubblica di Sulmona (L'Aquila), Luciano D'Angelo, presente nel corso dell'operazione. Le due ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute e nelle prossime ore saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
Alla notizia del ritrovamento il padre di Sarah e Alisya, Stefano Di Giacinto, come riferisce il referente per l'Abruzzo dell'associazione Penelope "ha avuito un crollo dovuto alla forte emozione" ed è stato portato in ospedale.