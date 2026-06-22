Sorelle scomparse e ritrovate a Formia, tre fermi per sequestro di persona

Le due sorelle, Sarah e Alisya, sono state rintracciate nella serata di domenica 21 giugno a Formia, in provincia di Latina, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali, coordinati dal Procuratore capo della Repubblica di Sulmona (L'Aquila), Luciano D'Angelo, presente nel corso dell'operazione. Le due ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute e nelle prossime ore saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.