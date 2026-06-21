Trovate le due sorelline scomparse nell'Aquilano: stanno bene

Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse quindici giorni fa da una casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei Ros presso la casa di proprietà di uno zio materno, a Formia, in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime.
© Carabinieri
Le auto dei carabinieri sotto l'appartamento dove sono state ritrovate le due sorelle a Formia
La conferma del ritrovamento in una nota dei carabinieri
Il ritrovamento delle due sorelle è stato confermato dai militari dell'Arma tramite una nota. "Questa sera, nel comune di Formia, i Carabinieri del Comando provinciale di AQ, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal Procuratore Capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto, hanno rintracciato le due sorelline Di Giacinto Alisya e Sarah (in buone condizioni di salute). Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali".