DOPO GIORNI DI RICERCA

Trovate le due sorelline scomparse nell'Aquilano: stanno bene

I carabinieri avrebbero rintracciato le ragazzine presso l'abitazione di uno zio materno a Formia

21 Giu 2026 - 22:55
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© Da video

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Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse quindici giorni fa da una casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, sono state ritrovate  in buone condizioni di salute dai carabinieri dei Ros presso la casa di proprietà di uno zio materno, a Formia, in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. 

© Carabinieri

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Le auto dei carabinieri sotto l'appartamento dove sono state ritrovate le due sorelle a Formia

La conferma del ritrovamento in una nota dei carabinieri

 Il ritrovamento delle due sorelle è stato confermato dai militari dell'Arma tramite una nota. "Questa sera, nel comune di Formia, i Carabinieri del Comando provinciale di AQ, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal Procuratore Capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto, hanno rintracciato le due sorelline Di Giacinto Alisya e Sarah (in buone condizioni di salute). Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali". 

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