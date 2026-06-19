Sorelle scomparse: spunta la pista di due uomini sospetti visti in paese

Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alysia e Sarah, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di aver notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio.