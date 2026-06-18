Inoltre, si è scoperto che sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre delle due sorelline le schede telefoniche dei due dei tre telefoni che hanno con sé e che risultano inattivi da 96 ore. L’ultimo segnale è stato captato mercoledì nel parco Nazionale dell'Abruzzo. Le indagini si stanno concentrando sul terzo cellulare in possesso delle due ragazze per vedere se aggancia delle celle telefoniche, che possano aiutare a restringere il perimetro delle ricerche. Il cellulare intestato al compagno è stato dato alla 12enne per questioni di sicurezza in modo che lo avesse a disposizione durante degli spostamenti.