Il padre delle ragazze, Stefano, ha presentato due denunce per sottrazione di minore. "L'ultima volta che ci ho parlato era mercoledì sera, ho mandato due messaggi vocali ad Alysia su WhatsApp. Mi ha detto che era stata in cura dal dentista, che stava bene, e anche la sorellina minore", ha spiegato l'uomo. "Provo tanto dolore, sono sette anni che si trovano lontano da me in una struttura protetta. È una situazione difficile e non lo meritano. Spero che non siano sole, perché la zona è molto pericolosa, in aperta montagna, ci sono tanti animali selvatici. Spero che stiano bene e che vengano ritrovate al più presto".