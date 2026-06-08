Frosinone, 12enne scompare da casa: "Voglio tornare da mio papà in Ucraina"
Valeria Movchan avrebbe ripetuto più volte alla nonna di voler far rientro in Ucraina, dove il padre sta combattendo. L'appello del Comune: "Aiutateci"
"Voglio tornare da mio papà in Ucraina". Lo avrebbe ribadito più volte la 12enne Valeria Movchan, figlia di un militare che sta combattendo contro la Russia, prima di far perdere le sue tracce a Ceccano, in provincia di Frosinone. La ragazzina sarebbe scomparsa nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì i familiari, che da ore non riescono a contattarla, hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Immediatamente in prefettura è stato avviato il piano per la ricerca delle persone scomparse.
La fuga senza cellulare e il sospetto dell'allontanamento volontario
La 12enne vive con la nonna in un appartamento nel centro di Ceccano. Sarebbe scomparsa lasciando a casa il cellulare. Il sospetto della nonna, che più volte l'ha sentita dire che voleva andare a trovare il padre in Ucraina, è che la ragazzina possa esser scappata per tentare di rientrare a Kiev. La prefettura ha allertato le diverse autorità, comprese quelle portuali e aeroportuali, per favorire eventuali controlli e verifiche su tutto il territorio e alle frontiere.
Il Comune di Fondi: "Chiunque ha informazioni contatti il 112"
L'appello per ritrovare Valeria è stato diffuso anche attraverso i social: "Scomparsa Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni, di cui si sono perse le tracce ieri, 7 giugno, quando è stata vista l'ultima volta in paese", ha scritto la Città di Fondi sul proprio profilo Facebook. "Valeria è alta circa 160 centimetri, pesa 45 chilogrammi ed è bionda. Chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni che possano contribuire al suo ritrovamento è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112 oppure la stazione dei carabinieri di Ceccano al numero 0775625635".