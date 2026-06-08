Frosinone, 12enne scompare da casa: "Voglio tornare da mio papà in Ucraina"

L'appello per ritrovare Valeria è stato diffuso anche attraverso i social: "Scomparsa Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni, di cui si sono perse le tracce ieri, 7 giugno, quando è stata vista l'ultima volta in paese", ha scritto la Città di Fondi sul proprio profilo Facebook. "Valeria è alta circa 160 centimetri, pesa 45 chilogrammi ed è bionda. Chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni che possano contribuire al suo ritrovamento è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112 oppure la stazione dei carabinieri di Ceccano al numero 0775625635".