Omicidio Pierina Paganelli, i nodi irrisolti nelle 16 ore di camera di consiglio

Indiscrezioni a parte, pare che dopo le 16 ore di camera di consiglio il verdetto sia stato unanime. Le motivazioni di quanto deciso dal pool di giudici della Corte d'Assise, formato da due togati e sei comuni cittadini, saranno depositate tra 90 giorni e sarà quindi possibile capire di più in merito alla loro scelta. Serviranno, inoltre, a chiarire molti lati oscuri che ancora avvolgono la vicenda. "Abbiamo evidenziato l'esistenza di piste alternative", ha affermato Andrea Guidi, l'avvocato del 35enne senegalese. Lo stesso legale in aula ha citato la sentenza di Appello di Stasi per l'omicidio di Garlasco. Come gli stessi inquirenti hanno spesso riconosciuto, il caso Pierina "ha avuto tante battute di arresto", ma già si guarda all'Appello.