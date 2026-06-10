Omicidio Pierina Paganelli, l'avvocato di Louis dopo l'assoluzione: "Grande emozione, sunto di un cammino durato più di due anni"
A "Morning News" in esclusiva le dichiarazioni del legale: "Sono fiero di aver difeso una persona che credo innocente"
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Louis Dassilva è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli dalla Corte d'Assise di Rimini.
In esclusiva a "Morning News" le parole del legale Andrea Guidi che ha commentato al microfono dell'inviato Emanuele Canta l'assoluzione del suo assistito, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. "Tanta emozione - ha detto l'avvocato - è veramente il sunto di un cammino durato più di due anni, sono felice soprattutto per Louis".
"Io sono fiero di aver difeso una persona che credo innocente - ha aggiunto Guidi - abbiamo fatto un lavoro per portare alla luce tutta una serie di elementi che a nostro avviso non potevano portare ad una sentenza di responsabilità e credo che a questo punto siano stati condivisi". "Gli elementi indiziari non erano adeguati - ha specificato l'avvocato - e credo che abbiamo fatto in modo tale da evidenziarne l'inconsistenza". "L'assassino di Pierina Paganelli è libero, questo dice la Corte e io credo che sia esattamente così", ha concluso l'avvocato.