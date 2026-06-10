Omicidio Pierina Paganelli, la soddisfazione di Valeria dopo l'assoluzione di Louis: "Felicità inaspettata; non torneremo in Via del Ciclamino"

Tornando sulla posizione del marito e sulla gioia manifestata in aula, Valeria ha spiegato: "Ha assistito a diciassette udienze dove è stato detto la qualunque su di lui. Le bugie più disparate, sia da alcuni testimoni, che da altri soggetti. Io non mi meraviglio che lui abbia avuto questa reazione, anzi mi sono sempre meravigliata che lui sia uscito da quell'aula con quell'espressione calma e apparente serena sul viso, perché io non so se sarei stata in grado di fare altrettanto".



E quando le chiedono se sia pronta a riaccogliere Louis a casa, risponde guardando a una "nuova vita": "In Via del Ciclamino mai più. Quel posto è pieno di cattivi ricordi, brutte persone".