Omicidio Pierina Paganelli, la soddisfazione di Valeria dopo l'assoluzione di Louis: "Felicità inaspettata; non torneremo in Via del Ciclamino"

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Dopo la sentenza della Corte d'Assise con cui nella notte è arrivata l'assoluzione per Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la moglie dell'imputato Valeria Bartolucci non ha nascosto la soddisfazione per il verdetto. "Mi sono sentita improvvisamente felice, mi è scoppiato qualcosa dentro il cuore, una felicità improvvisa, inaspettata", è il commento a caldo della donna.
Quindi, nella clip mostrata in esclusiva a "Morning News" durante la puntata di mercoledì 10 giugno, Valeria si rivolge alle persone che hanno assistito da vicino al processo, credendo nell'innocenza di Louis Dassilva: "Ci hanno dato il loro affetto e la loro fiducia, nonostante cercassero di dipingere Dassilva come un killer lucido e spietato e me come la bugiarda del villaggio".
Tornando sulla posizione del marito e sulla gioia manifestata in aula, Valeria ha spiegato: "Ha assistito a diciassette udienze dove è stato detto la qualunque su di lui. Le bugie più disparate, sia da alcuni testimoni, che da altri soggetti. Io non mi meraviglio che lui abbia avuto questa reazione, anzi mi sono sempre meravigliata che lui sia uscito da quell'aula con quell'espressione calma e apparente serena sul viso, perché io non so se sarei stata in grado di fare altrettanto".
E quando le chiedono se sia pronta a riaccogliere Louis a casa, risponde guardando a una "nuova vita": "In Via del Ciclamino mai più. Quel posto è pieno di cattivi ricordi, brutte persone".