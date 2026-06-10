Louis Dassilva scarcerato, Valeria Bartolucci: "Il giorno dopo è bellissimo"

Alle telecamere di "Dentro la Notizia" Valeria Bartolucci ha commentato il giorno dopo la scarcerazione di Louis Dassilva assolto dalla Corte d'Assise di Rimini dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e immediatamente liberato. "Questo giorno dopo è bello, è bellissimo" ha detto la donna all'inviato Guglielmo Mazzola.
"Come ho sempre detto - ha proseguito la moglie di Dassilva - La verità prende le scale e le bugie l'ascensore, ma alla fine la verità arriva. Ci mette più tempo ma arriva. La prima rampa di scale l'abbiamo fatta ora ci godiamo il primo pianerottolo". E alla domanda dell'inviato se si fosse o meno svegliata pensando che fosse un sogno, Valeria Bartolucci con un mezzo sorriso e sicura di sè ha risposto: "No, no".
"Quello che deve fare la procura non sta a me dirlo. Da dove ripartiremo? Sicuramente dall'assoluzione di Louis Dassilva con formula piena" ha concluso.