Vercelli, trovato il corpo del ragazzo scomparso nel fiume Sesia

È stato ritrovato oggi pomeriggio il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesia a Vercelli. Il dodicenne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Le ricerche sono state condotte dai vigili del fuoco con l'ausilio di gommoni e di elicottero.