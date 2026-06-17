Sorelle scomparse in Abruzzo, la testimonianza di una barista: "Qualcuno le ha aiutate a scappare"

Continuano le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo. Alisya e Sarah sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno dalla casa famiglia dove erano ospitate da quasi due anni. Le due avrebbero lasciato la struttura senza portare con sé telefoni cellulari e senza indossare particolari segni distintivi per rendere più difficile l'identificazione.