Sorelle scomparse in Abruzzo, la testimonianza di una barista: "Qualcuno le ha aiutate a scappare"

Continuano le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo. Alisya e Sarah sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno dalla casa famiglia dove erano ospitate da quasi due anni. Le due avrebbero lasciato la struttura senza portare con sé telefoni cellulari e senza indossare particolari segni distintivi per rendere più difficile l'identificazione.
"Non credo si siano allontanate da sole - ha spiegato una barista intervenuta a "Morning News" -, qualcuno le avrà aiutate a scappare". La donna, al programma di Canale 5, spiega quali erano le abitudini delle due ragazze fino a pochi giorni prima della scomparsa: "Venivano tutti i giorni qua, con gli operatori, si sedevano proprio in questi tavolini qua ed erano molto tranquille come bambine".
La donna, inoltre, conferma che le due ragazze non sono mai state viste da sa sole, ma sempre accompagnate dagli operatori della casa famiglia in cui vivono: "Io non le ho mai viste da sola - ha sottolineato la barista -. E il sabato prima della scomparsa loro sono state fino alle 10 circa, al massimo alle 9.30".