L'Aquila, il fidanzato di una delle due sorelle scomparse da una casa-famiglia: "Era cambiata"

Secondo una prima ricostruzione, le due sorelle si sarebbero allontanate tra le 2 e le 5 del mattino di domenica 7 giugno. Avrebbero lasciato la struttura senza portare con sé telefoni cellulari e senza particolari segni distintivi che possano agevolarne l'identificazione, circostanze che rendono più complesse le ricerche. Sia il padre sia la madre, divorziati, hanno diffuso appelli e lettere aperte nella speranza di favorire il loro ritrovamento. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della procura di Sulmona e del sostituto procuratore Stefano Iafolla che ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.