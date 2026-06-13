L'Aquila, il fidanzato di una delle due sorelle scomparse da una casa-famiglia: "Era cambiata"

Il fidanzato coetaneo di Alisya Di Giacinto, la 16enne scomparsa con la sorella Sarah di 12 anni da una casa-famiglia a Civitella Alfedena (L'Aquila), avrebbe riferito agli inquirenti che negli ultimi tempi la ragazza era cambiata. "Era come se avesse qualcosa dentro che voleva dirmi, ma non riusciva a farlo", avrebbe detto per poi aggiungere: “Hanno paura del buio". Lo riporta Il Messaggero, il quale aggiunge che spunta anche l'ipotesi di un rapimento. Sempre stando al quotidiano, le due sorelle "non avrebbero mai dato segnali evidenti di voler fuggire o allontanarsi volontariamente".
Le ricerche
Venerdì è stato il quinto giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani da mantrailing, specializzati nelle ricerche di persone a partire dal loro odore, per tentare di seguire le tracce delle due minorenni. L'unica segnalazione di un possibile avvistamento, giunta giovedì, non ha trovato riscontro da parte delle forze dell'ordine. L'attenzione degli investigatori resta concentrata anche sulle aree del Basso Lazio, tra Minturno, Scauri e Fondi, località da cui provengono le due ragazze.
Il caso
Secondo una prima ricostruzione, le due sorelle si sarebbero allontanate tra le 2 e le 5 del mattino di domenica 7 giugno. Avrebbero lasciato la struttura senza portare con sé telefoni cellulari e senza particolari segni distintivi che possano agevolarne l'identificazione, circostanze che rendono più complesse le ricerche. Sia il padre sia la madre, divorziati, hanno diffuso appelli e lettere aperte nella speranza di favorire il loro ritrovamento. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della procura di Sulmona e del sostituto procuratore Stefano Iafolla che ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.