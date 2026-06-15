Sorelle scomparse, in cameretta dei biglietti cifrati: "Forse qualcuno le ha aiutate" | Le ultime immagini prima della fuga: il video

Sono le 21.26 del 6 giugno. Due ragazze si aggirano intorno ai tavolini del dehors di un bar: una indossa una felpa col cappuccio, l'altra una giacchetta di pelle. Entrambe hanno pantaloni lunghi scuri e indossano sneaker bianche. Sarebbero queste le ultime immagini, pubblicate in esclusiva da Tgcom24, che ritraggono le sorelle Alisya e Sarah di 16 e 12 anni, scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il video ora è al vaglio degli inquirenti, ma il padre delle due minori ha già confermato: "Sono loro".