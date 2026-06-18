Sorelle scomparse in Abruzzo, la donna che ha trovato il fermaglio: "Di colore rosa, era al centro della strada"

A confermare che le sorelline erano solite indossare dei fermacapelli colorati dai motivi floreali è stato il padre che dopo il ritrovamento ha mostrato gli elastici e altri accessori delle figlie. "Sono molto simili a quello che ho visto in strada", ha detto la donna. E sulle caratteristiche della zona ha aggiunto: "Mi auguro che non siano qui perché la notte si aggirano i cani sciolti dei pastori ma anche cinghiali, cervi e lupi". L'inviato della trasmissione di Canale 5 ha infine riferito che, a poca distanza, è stato rinvenuto un laccio di scarpe appeso al tronco di un albero.