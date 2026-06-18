Sorelle scomparse in Abruzzo, la donna che ha trovato il fermaglio: "Di colore rosa, era al centro della strada"

Si estendono le ricerche di Sarah e Alisya Di Giacino, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa-famiglia di Civitella Alfedena (L'Aquila), in Abruzzo, dove erano ospiti da due anni. A "Dentro la Notizia" ha parlato la donna che il 16 giugno scorso ha trovato un fermaglio da bambina forse appartenente a Sarah, la sorella maggiore.
"Il fermaglio non è rosso ma di colore rosa, abbiamo subito denunciato il ritrovamento ai carabinieri senza toccarlo", ha detto Tiziana che ha spiegato di aver rinvenuto l'accessorio mentre passeggiava su un sentiero insieme al marito: "Ho visto molti volontari cercare ai lati della strada ma in effetti si trovava proprio al centro".
A confermare che le sorelline erano solite indossare dei fermacapelli colorati dai motivi floreali è stato il padre che dopo il ritrovamento ha mostrato gli elastici e altri accessori delle figlie. "Sono molto simili a quello che ho visto in strada", ha detto la donna. E sulle caratteristiche della zona ha aggiunto: "Mi auguro che non siano qui perché la notte si aggirano i cani sciolti dei pastori ma anche cinghiali, cervi e lupi". L'inviato della trasmissione di Canale 5 ha infine riferito che, a poca distanza, è stato rinvenuto un laccio di scarpe appeso al tronco di un albero.