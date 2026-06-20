Sorelle scomparse in Abruzzo, il procuratore di Sulmona: "Tre le auto nei video di quella notte"

Sul caso delle due sorelle minorenni, Sarah e Alisya Di Giacinto, scomparse da una casa-famiglia a Civitella Alfedena (L'Aquila), il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che "per quanto riguarda le auto, vorrei precisare che quella notte, all'orario compatibile con la scomparsa, le telecamere ne inquadrano tre, non trecento come ho sentito dire (il giornalista menziona nella domanda 'le telecamere del paese che inquadrano delle auto di notte', ndr). Ma purtroppo succede che, un po' per la scarsa qualità delle immagini, un po' per la spending review dell'illuminazione, un po' perché non era una notte di luna piena, le targhe non sono visibili. Si distingue solo il tipo di macchina. Ma non essendo Ferrari o Bugatti la ricerca si complica".