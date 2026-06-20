Sorelle scomparse in Abruzzo, il procuratore di Sulmona: "Tre le auto nei video di quella notte"
"Quando sparisce un minore ci sono tante possibilità. Può essere inserito in un circuito di adozione illegale, in un circuito di prostituzione minorile, in un'attività di sequestro di persona, di traffico d'organi. Oppure sparisce perché c'è dietro una situazione di conflittualità fra i genitori, per cui uno se lo porta via. Sono tutte ipotesi che io devo prendere in considerazione", ha detto
Sul caso delle due sorelle minorenni, Sarah e Alisya Di Giacinto, scomparse da una casa-famiglia a Civitella Alfedena (L'Aquila), il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che "per quanto riguarda le auto, vorrei precisare che quella notte, all'orario compatibile con la scomparsa, le telecamere ne inquadrano tre, non trecento come ho sentito dire (il giornalista menziona nella domanda 'le telecamere del paese che inquadrano delle auto di notte', ndr). Ma purtroppo succede che, un po' per la scarsa qualità delle immagini, un po' per la spending review dell'illuminazione, un po' perché non era una notte di luna piena, le targhe non sono visibili. Si distingue solo il tipo di macchina. Ma non essendo Ferrari o Bugatti la ricerca si complica".
Tutte le ipotesi aperte
Il procuratore ha anche spiegato che "quando sparisce un minore ci sono tante possibilità. Può essere inserito in un circuito di adozione illegale, in un circuito di prostituzione minorile, in un'attività di sequestro di persona, di traffico d'organi. Oppure sparisce perché c'è dietro una situazione di conflittualità fra i genitori, per cui uno se lo porta via. Sono tutte ipotesi che io devo prendere in considerazione". Alla domanda dell'intervistatore del Corriere "E che se ne siano andate senza l'aiuto di nessuno?", D'Angelo ha poi risposto: "Anche".
"Tutto quello che abbiamo fatto finora non ha portato al ritrovamento. Quando succederà mi auguro tanto di non dover fare una telefonata pietosa", ha infine detto il procuratore.