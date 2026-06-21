INDAGINI IN CORSO

Sorelle scomparse in Abruzzo, avvocato della madre: "Nuovo audio nel fascicolo"

Secondo quanto ha dichiarato il legale si tratterebbe di una registrazione di sei secondi

21 Giu 2026 - 13:42
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L'avvocato della madre di Sarah e Alisya, le due sorelle scomparse da due settimane dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, ha annunciato un'integrazione alla denuncia che conterrebbe un nuovo audio. Secondo quanto ha dichiarato il legale Enrico Mastantuono all'Ansa si tratterebbe di una registrazione di sei secondi "in cui un'operatrice di una casa famiglia, infastidita da Sarah che voleva passare altro tempo al telefono con la mamma, ha detto: 'hai rotto, riattacca'".

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"Non posso dire di quale casa famiglia si tratta - ha aggiunto il legale -, ma l'audio della registrazione tra poche ore sarà pronto per diventare materiale probatorio". 

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Delle due sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno, quando si sono allontanate dalla casa famiglia nella quale vivevano. La struttura le ospitava dopo la difficile separazione dei genitori, residenti a Minturno. Secondo quanto emerso, Sarah e Alisya avrebbero lasciato la struttura durante le ore notturne. Un elemento che rende ancora più complessa la vicenda è il fatto che entrambe, secondo chi le conosce, avessero paura del buio. 

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Nei giorni scorsi si è scoperto che sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre delle due sorelline le schede telefoniche dei due dei tre telefoni che hanno con sé e che risultano inattivi da 96 ore. L’ultimo segnale è stato captato mercoledì scorso nel parco Nazionale dell'Abruzzo. Le indagini si stanno concentrando sul terzo cellulare in possesso delle due ragazze per vedere se aggancia delle celle telefoniche, che possano aiutare a restringere il perimetro delle ricerche. 

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