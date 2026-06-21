Delle due sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno, quando si sono allontanate dalla casa famiglia nella quale vivevano. La struttura le ospitava dopo la difficile separazione dei genitori, residenti a Minturno. Secondo quanto emerso, Sarah e Alisya avrebbero lasciato la struttura durante le ore notturne. Un elemento che rende ancora più complessa la vicenda è il fatto che entrambe, secondo chi le conosce, avessero paura del buio.