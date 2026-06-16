Sorelle scomparse, "la madre aveva scritto che sarebbe andata a prenderle anche con la forza": la rivelazione del fidanzato di Alysia

"So che la madre aveva scritto loro che sarebbe andata in Comunità a prenderle anche con la forza" avrebbe detto il giovane ai carabinieri, come riportato dal quotidiano La Repubblica. Il giovane avrebbe anche confermato che, secondo lui, le due ragazze non si sarebbero mai allontanate da sole, che "avevano paura del buio" e che negli ultimi giorni la fidanzatina era apparsa "cambiata", "era come se avesse qualcosa dentro che voleva dirmi, ma non riusciva a farlo".