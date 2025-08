Simona Cinà, gli alcolici e gli abiti della ragazza sequestrati due giorni dopo il ritrovamento del cadavere

Intanto giovedì potrebbe essere il giorno della verità su Simona. La svolta potrebbe arrivare dall'autopsia che sarà eseguita al Policlinico di Palermo e che potrà chiarire le cause del decesso e dare le risposte che la famiglia della ragazza attendono da sabato. Per i genitori, la sorella gemella e il fratello più grande, resta un grande mistero come una giovane atleta, nuotatrice provetta, possa essere annegata in una piccola piscina. Martedì, sentiti dai carabinieri di Bagheria che indagano sul caso, i familiari di Simona hanno confermato che "stava bene e non aveva nessun problema di salute". Era un atleta che "si sottoponeva continuamente a visite mediche per potere disputare gare" e per avere "i certificati per potere svolgere attività agonistica".