Simona Cinà, la sorella gemella Roberta: "Nessuno ci ha chiamati, tutti zitti al nostro arrivo"

I dubbi della famiglia sono molti: "Simona sapeva nuotare - ha aggiunto la ragazza -, anche in mare aperto perché faceva surf, era una pallavolista anche quindi una sportiva. Non capiamo come sia possibile che sia annegata in una piscina così piccola e illuminata, abbiamo chiesto le sue cose e ci siamo resi conto che mancavano i suoi vestiti. Non sappiamo chi li abbia ora, aveva un costume non suo che era stato prestato da un'amica. Mi hanno detto che l'hanno buttata in piscina vestita. La villa sembrava troppo pulita, non sembrava ci fosse una festa di 80 persone, anche i bagni sembravano troppo puliti per un evento del genere". Questa "pulizia" fa emergere ulteriori domande: "Forse Simona non è stata aiutata come doveva - ha aggiunto in lacrime la ragazza -, nessuno dei presenti ci ha chiesto niente. Siamo rimasti soli lì a vedere nostra sorella stesa sulla piscina, tutti sembravano non conoscerla".