Simona Cinà, il ricordo dell'ex fidanzato: "Non era una ragazza che si faceva abbindolare"

I dubbi sulla festa e sui motivi che hanno portato alla morte di Simona continuano ad attanagliare la famglia. Anche l'ex fidanzato non riesce a capacitarsi di quanto possa essere avvenuto quella notte: "Non mi spiego cosa possa essere successo in quel momento - ha spiegato al programma di Canale 5 -. Sostanze stupefacenti all'interno della villa? No, lei non ne usava. E non solo, non era una persona che si faceva abbindolare, è questa la cosa che non mi riesco a spiegare. So solo che era una ragazza che si divertiva, una persona socievole e solare".