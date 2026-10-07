Tre uomini assaltarono la gioielleria e aggredirono il gioielliere Guido Gianni e la moglie, Maria Angela Distefano. Gianni aprì il fuoco e uccise due dei tre rapinatori. Le perizie hanno poi accertato che l'uomo sparò alle spalle dei banditi: per questo non gli è stata riconosciuta la legittima difesa ed è stato condannato in via definitiva a 12 anni e 4 mesi di reclusione per avere ucciso due banditi e averne ferito un terzo.