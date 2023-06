Scuola, Valditara: "Ci sarà ripensamento sul voto di condotta"

"Diseducativo dare 9 in condotta a chi ha sparato" "Ho scritto anche alla preside: le ho detto che dare 9 a chi a sparato lo ritengo un messaggio diseducativo. Ci sono tanti voti a disposizione. Siccome c'è l'autonomia delle scuole e il ministro non può dire decido io, gli ispettori sono stati mandati per capire se gli scrutini sono stati coerenti con i regolamenti interni", ha spiegato Valditara. "Vogliamo capire anche qui se ci sono margini di manovra che il ministero può avere. A breve gli ispettori faranno una relazione, ma non basta mandare gli ispettori: interverremo anche sul voto di condotta".

Leggi Anche Accoltellò la prof ad Abbiategrasso, bocciato ed espulso dalla scuola

"Il caso di Abbiategrasso? Rispetto l'autonomia delle scuole" "Sul caso di Abbiategrasso, non posso che sottolineare che le scuole sono autonome, hanno ritenuto di fare una determinata scelta, che tenuto conto della condizione è stata considerata la più opportuna e la più giusta e io rispetto l'autonomia delle scuole. A me non spetta giudicare i genitori. Io rispetto l'autonomia di una scuola che ha deciso in un certo modo", ha detto ancora il ministro.