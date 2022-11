Scuola, Valditara: "Mandare gli alunni violenti ai lavori socialmente utili"

E sulla questione si sta muovendo il ministro Giuseppe Valditara secondo cui la soluzione contro la violenza in classe deve prevedere "forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole". E tra queste, dice Valditara, "una cosa che mi è sempre parsa molto utile, sono i lavori socialmente utili".

Aumento del livello retributivo per i prof - "Dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti, rispetto verso i docenti, gli studenti e i beni pubblici - afferma Valditara -. C'è anche il tema dei docenti che devono essere sempre consapevoli del ruolo che hanno e che passa anche da un aumento del livello retributivo". Il ministro sottolinea che si sta lavorando all'istituzione di "un tavolo per trovare soluzioni, che sia la didattica personalizzata, o psicologo, sanzioni più efficaci, o la chiamata alla responsabilità dei docenti, famiglie e ragazzi".

Gli ultimi episodi di violenza - Sono diversi gli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti.Meno di un mese fa, a Rovigo, durante una lezione alcuni studenti hanno sparato con una pistola ad aria compressa alla prof. A Bari, invece, un docente di Diritto ed Economia ha denunciato di essere stato aggredito in aula da due persone per punirlo di una nota in condotta messa poco prima a una studentessa.

A breve una proposta per i "neet" - Sui "neet", giovani che non studiano né lavorano né ricevono formazione, il ministro Valditara lancerà "una proposta nei prossimi giorni affinché questi ragazzi assolvano quantomeno a un obbligo formativo. Non possiamo accettare che centinaia di migliaia di giovani vivano alle spalle delle famiglie e della società. Questo è uno dei drammi più gravi che riguardano la nostra gioventù, ragazzi che non hanno la voglia di vivere e che galleggiano. Noi lì dovremo intervenire".

Grande monitoraggio nazionale dell'edilizia scolastica - Inoltre, aggiunge il ministro dell'Istruzione e del Merito, "stiamo facendo un grande monitoraggio a livello nazionale, perché siamo pienamente convinti che le tragedie del passato, ne commemoreremo una nei prossimi giorni, non debbano più ripetersi. Voglio che questo tema, che è un tema molto scottante e decisivo non solo per gli insegnanti ma anche per i ragazzi, sia affrontato con grande decisione".