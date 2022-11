Roma, studenti denunciano: "Da un prof avance e insulti ai disabili"

Alcuni studenti del liceo artistico Enzo Rossi di Roma hanno denunciato avance e insulti da parte di un docente della loro scuola.

Lo hanno fatto in una conferenza stampa, in cui hanno detto che dal professore arrivano "esplicite avance sessuali, urla contro alunni disabili, frasi dal contenuto antisemita". Una studentessa ha raccontato: "Mi ha detto frasi come 'mi susciti fantasie, i tuoi jeans sono provocanti'. Sono stata vittima di molestie verbali". La vicepreside Luciana Bascia ha assicurato: "Ascolteremo i ragazzi, la scuola è presente".