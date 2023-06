Rovigo, colpirono la prof con pistola a pallini: promossi due studenti

In tutto sono stati cinque gli autori del gesto. ll provveditore scolastico di Padova-Rovigo, Roberto Natale, dice: "Non so in maniera effettiva se i ragazzi siano stati bocciati o meno, ma sono sicuro che, nel caso, la scelta sia dovuta al loro rendimento. Infatti i provvedimenti presi nei loro confronti per il fatto che li ha coinvolti non hanno mai previsto, da parte della scuola, bocciature o sospensioni basate sul voto in comportamento".

Il fatto, l'11 ottobre, dell'anno scorso vide come autori materiale i due ragazzi promossi, mentre un terzo li avrebbe sostenuti. Un ruolo marginale lo avrebbero avuti gli altri due coinvolti. L'insegnante si era rivolta alla direzione scolastica chiedendo provvedimenti che, non essendo giunti, l'anno spinta a gennaio a presentare denuncia.