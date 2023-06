Maturità 2023, è il giorno della seconda prova scritta | Seneca al Classico, problemi con funzioni allo Scientifico

Anche il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale e si svolge in contemporanea in tutti gli istituti

Ancora una volta si è partiti alle 8:30 con latino (un brano di Seneca) per il liceo Classico, matematica (due problemi che richiedono lo studio di una funzione) per lo Scientifico e prima lingua e cultura straniera per il liceo Linguistico. Anche il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale e si svolge in contemporanea in tutti gli istituti. La durata varia a seconda dell'indirizzo: 6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico e tre giorni per 6 ore al giorno all'Artistico.

"Chi è saggio non teme il volgo" È un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio l'autore deciso dal ministero per la seconda prova scritta al liceo Classico. "Chi è saggio non teme il volgo": cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. L'autore mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.



Come segnala il sito Skuola.net, Seneca non veniva proposto dal 2017 e sale al primo posto della "classifica" degli autori più proposti alla Maturità dal Dopoguerra a oggi: con 16 "apparizioni" eguaglia infatti Cicerone, assente dal 2009. Nell'ultimo esame di Stato, prima della pandemia, era stato infatti proposto un brano dello storico Tacito.

Problemi con funzioni allo Scientifico Per quanto riguarda il compito di matematica al Liceo Scientifico, i due problemi richiedono entrambi lo studio di una funzione. Come segnala sempre Skuola.net, si tratta di problemi dall’approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre "ruota quadrata".

Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica, diversi di questi riguardano l’analisi matematica, dall’applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione, combinati con alcuni di geometria (dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.



Il voto previsto per il secondo scritto è di massimo 20 punti. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.

La seconda prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio 2023 e prosegue nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni. Sono 536.008 gli studenti coinvolti quest'anno negli esami di Maturità, per un totale 27.895 classi.

Le commissioni (che tornato a essere composte da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni) sono 14mila. Per gli studenti che quest'anno affrontano la Maturità nei comuni delle aree alluvionate dell'Emilia-Romagna, le prove sono sostituite da un colloquio interdisciplinare.