Maturità 2023, sindaco del Foggiano all'esame di Stato dopo i corsi serali

Chi vorrebbe riscrivere il tema o affrontare di nuovo la schiera di professori al temutissimo orale? A rispondere "io" a questa domanda c'è Roberto Nigro , 49 anni. Il sindaco di Stornara , nel Foggiano, è uno dei 536mila studenti che hanno sostenuto la prima prova . E lo ha fatto per la seconda volta, dopo aver frequentato le scuole serali e con in tasca già il diploma da perito commerciale.

Maturo per la seconda volta "Maturità, t'avessi presa prima" canta Antonello Venditti nella sua Notte prima degli esami. Roberto Nigro, alla guida del Comune di Stornara (Foggia) dal giugno 2022, ha deciso che l'avrebbe presa anche dopo.

Trent'anni fa si è diplomato, infatti, come perito commerciale all'Itc Dante Alighieri di Cerignola (Foggia), ma nel 2019 ha ricominciato a studiare. All'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Foggia ha frequentato per quattro anni il corso serale, scegliendo l'indirizzo in enogastronomia.

"È una mia antica passione, nata in famiglia, - ha raccontato il sindaco, - ho imparato a cucinare da mia madre che mi ha tramandato anche i suoi segreti ai fornelli. Così ho deciso che era giusto approfondire".

Dizionario alla mano, ha sostenuto la prima prova: il tema d'italiano. "Ho scelto la traccia di attualità 'Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp'", ha aggiunto il primo cittadino.

La cucina in politica Oltre ad averlo spinto a tornare sui banchi di scuola, l'amore per il cibo ha caratterizzato il suo impegno politico. Prima di diventare sindaco, infatti, Nigro è stato consigliere provinciale dal 2009 al 2013 e assessore comunale nella precedente amministrazione.

Durante questo secondo incarico, ha cercato "di valorizzare il territorio sotto il profilo dell'enogastronomia. Avendo tra le diverse deleghe anche quella alle attività produttive, mi dilettavo a organizzare eventi che valorizzassero i prodotti tipici locali. Con il nuovo diploma spero di poter essere ancor più in grado di promuovere il mio territorio".

Nigro è anche impiegato al Policlinico Riuniti di Foggia. "Durante il mio lavoro in ospedale, spesso notavo tanti studenti entrare nell'istituto scolastico che si trova proprio vicino al mio ufficio. Giorno dopo giorno si è fatta largo in me l'idea di tornare tra i banchi e dare seguito ai miei desideri, - ha spiegato. - Così, non potendo frequentare di mattina per il lavoro, ho deciso di iscrivermi al corso serale quinquennale che nel mio caso è durato quattro anni, perché il biennio l'ho svolto in un unico anno".