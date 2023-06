Un esercito di oltre 500mila ragazzi è pronto ad affrontare la prima prova scritta. Si tratta della prima tornata di esami che torna alla "normalità" dopo il Covid , eccezion fatta per gli studenti delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. La percentuale degli studenti delle superiori che sono stati ammessi all'esame di Stato 2023 è del 96,4%, in linea con quella dell'anno scorso.

Alle 8:30, 536.008 studenti (521.015 candidati interni e 14.993 esterni) si sono messi alla prova con le tracce di italiano. Sono coinvolte in tutto 14mila commissioni, per un totale di 27.895 classi.

In cosa consiste la prima prova di italiano Quest'anno l'esame torna alla formula pre-Covid, con due scritti (tre in alcuni casi) e un colloquio. La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

Meloni ai maturandi: "Affrontate gli esami a testa alta" "È arrivato il giorno degli esami di maturità, ricordo l'ansia ma quello che succede ve lo ricorderete per tutta la vita. Affrontatelo a testa alta, in bocca al lupo", ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando un reel su Instagram per fare il suo "in bocca al lupo a tutti i maturandi".

Valditara: "Un momento importante da vivere con serenità" "È un momento importante, in cui si tirano le somme di un percorso che per la gran parte è durato 13 anni", ha commentato il ministro Giuseppe Valditara. "Ci si apre a una vita e nuova deve essere vissuto con entusiasmo e serenità. Passate queste prove vi aspettano l'estate, le vacanze e nuovi impegni molto stimolanti grazie ai quali costruirete la vostra vita. È un momento che ricorderete anche a distanza di molti anni come successo a me. Ritornerà alla vostra mente con la piacevole sensazione del bel tempo che è stato. In bocca al lupo, sono assolutamente convinto che tra qualche giorno i ragazzi festeggeranno con gioia il termine di un percorso importante che li ha arricchiti".

La diretta streaming prima degli esami Su Skuola.net i maturandi hanno trovato ad accoglierli una diretta in streaming che ha visto la partecipazione di tanti volti noti: dal premier Meloni ai ministri Salvini, Valditara, Santanchè che hanno voluto mandare un videomessaggio ai maturandi, passando per il presidente del M5s Giuseppe Conte e per il giornalista Sigfrido Ranucci, finendo per influencer da milioni di follower come Himorta e Chaimaa Cherbal. In sole quattro ore di diretta, sono stati collezionati oltre 170mila stream sulle varie piattaforme social.