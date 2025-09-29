Gli scafisti hanno un "linguaggio segreto": con le emoticon aggirano i controlli

I due studiosi hanno scoperto quello che loro definiscono il "Codice del migrante". Il sistema si baserebbe su una formula algebrica replicabile che traduce sequenze di emoji in informazioni operative: luoghi di raccolta, rotte, pagamenti, contatti e persino garanzie fittizie su documenti e accoglienza. "Attraverso questi simboli, siamo riusciti a risalire non solo alle informazioni riguardanti spostamenti e accordi finalizzati alla tratta, ma anche alla disinformazione che spinge i flussi a mirare sui paesi target come l'Italia", ha spiegato Empler. Le emoticon, che vengono usate quotidianamente dalle persone per scherzare o per trasmettere il proprio umore, hanno permesso agli scafisti di non farsi intercettare e di non attirare l'attenzione delle autorità. I due ricercatori hanno trovato immagini, contenuti e persino i contatti degli appartenenti alla tratta. I trafficanti di esseri umani però non si sono limitati a condividere informazioni utili ai migranti, ma hanno realizzato "video che mostravano la facilità del viaggio, con tanto di foto e di indirizzi di case in città italiane che li attendono".