Migranti, Onu: 61 dispersi in nuovo naufragio al largo della Libia

L'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha riferito di un nuovo "tragico incidente" avvenuto al largo di Tobruk, in Libia, il 13 settembre. "Un'imbarcazione con a bordo 74 persone, per lo più rifugiati sudanesi, si è capovolta. Solo 13 persone sono sopravvissute e decine risultano ancora disperse. Le nostre condoglianze alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita", si legge nel post dell'agenzia. Nelle scorse ore l'Organizzazione internazionale per le migrazioni aveva reso noto che il 14 settembre un'altra imbarcazione con a bordo 75 rifugiati sudanesi al largo delle coste libiche ha preso fuoco e "almeno 50 persone hanno perso la vita".