Migranti, Papa: "Lampedusa baluardo contro provvedimenti ingiusti"

Il Papa ricorda anche le "tante vittime - e fra loro quante madri, e quanti bambini! - che dalle profondità del Mare nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Parecchi fratelli e sorelle migranti sono stati sepolti a Lampedusa, e riposano nella terra come semi da cui vuole germogliare un mondo nuovo". Ma dall'isola siciliana si alza anche una luce perché, come evidenzia il Pontefice, "non mancano, grazie a Dio, migliaia di volti e di nomi di persone che vivono oggi una vita migliore e non dimenticheranno mai la vostra carità. Molti di loro sono diventati a loro volta operatori di giustizia e di pace, perché il bene è contagioso". Quindi in scia alle parole di Papa Francesco, che ha dedicato ai migranti tanta parte del suo pontificato, dai messaggi alle visite apostoliche, dagli appelli agli incontri a Santa Marta, chiede di opporre "alla globalizzazione dell'indifferenza" la cultura "dell'incontro". Quindi si congeda ripetendo "O'scià", "fiato mio", il saluto in dialetto siciliano che è diventato emblema stesso dell'isola.