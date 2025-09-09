Logo Tgcom24
Cronaca
soccorsi da motovedetta della gdf

Sbarco di 44 migranti a Lampedusa, a bordo anche due cadaveri

09 Set 2025 - 08:59
Due cadaveri sono stati sbarcati durante la notte sul molo di Lampedusa. Erano su un'imbarcazione di 8 metri, assieme a 44 egiziani, eritrei, etiopi, gambiani e algerini, soccorsa dalla motovedetta V1302 della guardia di finanza. Fra le persone sbarcate anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati subito portati al poliambulatorio. I corpi sono stati invece già trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà effettuata l'ispezione cadaverica. Verosimilmente i due giovani migranti sono morti a causa di un'intossicazione da idrocarburi.

lampedusa
migranti

