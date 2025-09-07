Migliaia in fila in Vaticano per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Sono i primi Santi proclamati da Papa Leone XVI. Con loro la Chiesa vuole mandare un messaggio ai giovani
Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati © Tgcom24 / IPA
Sono migliaia i fedeli in coda per entrare in Piazza San Pietro dove alle 10 inizierà la messa per la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. Imponenti le misure di sicurezza in tutta l'area del Vaticano, dove sono attese centinaia di migliaia di persone. A presiedere le canonizzazioni Papa Leone XIV; concelebreranno con il Pontefice 36 cardinali, 270 vescovi e oltre 1700 sacerdoti.
Carlo Acutis è morto a soli 15 anni, Pier Giorgio Frassati a 24, entrambi per malattie inattese e fulminanti. E ora la Chiesa li mostra al mondo, soprattutto ai giovani, come esempio. Non con immaginette dalle mani giunte, ma ritratti nel pieno della gioventù. Acutis in felpa e scarpe da ginnastica: morto nel 2006 è di fatto il primo santo "millennial". Frassati, del secolo precedente, lascia ricordi dalle sue montagne che amava scalare. Patrono di internet il primo, impegnato nel sociale e antifascista il secondo che è morto nel 1925, esattamente cento anni fa.
Sono i primi santi che verranno proclamati da Papa Leone. Frassati è un punto di riferimento dell'Azione Cattolica e sono in arrivo autobus da tutta Italia con membri dell'associazione. Per Acutis la mobilitazione arriverà soprattutto da Assisi dove il ragazzo, prima di morire, chiese di essere sepolto. Due ragazzi normali, con i loro problemi a scuola e i loro primi innamoramenti, che hanno però vissuto le loro brevi vite dalla parte del Vangelo. Acutis raccogliendo sul suo pc, con il quale viene ritratto anche nelle statue, e diffondendo in internet il suo diario di fede. Frassati, che era figlio dell'alta borghesia (il padre era il direttore de La Stampa) mettendosi sempre dalla parte dei più deboli.
Due ragazzi anche belli e alla moda, sportivi e sempre sorridenti. Una chiave per parlare alle nuove generazioni sempre più distanti dalla Chiesa. Se infatti raduni come le Gmg, e lo stesso Giubileo dei Giovani dello scorso agosto, vedono masse riunirsi per stare insieme e pregare, è da dire che la crisi delle vocazioni sembra da anni irreversibile. Per Carlo Acutis, il primo santo morto in questi anni 2000, sarà a Piazza San Pietro tutta la famiglia. Per Frassati ci saranno invece i discendenti. Le reliquie che verranno portate all'altare sono per il ragazzo più giovane un frammento di cuore, per il piemontese dell'Azione Cattolica invece un piccolo pezzo di indumento che aveva indossato.
