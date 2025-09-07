Migliaia in fila in Vaticano per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Sono i primi santi che verranno proclamati da Papa Leone. Frassati è un punto di riferimento dell'Azione Cattolica e sono in arrivo autobus da tutta Italia con membri dell'associazione. Per Acutis la mobilitazione arriverà soprattutto da Assisi dove il ragazzo, prima di morire, chiese di essere sepolto. Due ragazzi normali, con i loro problemi a scuola e i loro primi innamoramenti, che hanno però vissuto le loro brevi vite dalla parte del Vangelo. Acutis raccogliendo sul suo pc, con il quale viene ritratto anche nelle statue, e diffondendo in internet il suo diario di fede. Frassati, che era figlio dell'alta borghesia (il padre era il direttore de La Stampa) mettendosi sempre dalla parte dei più deboli.