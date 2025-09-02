Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, presto santi, avranno il loro francobollo

A maggio, alla trasmissione Verissimo, la madre di Carlo Acutis era tornata a parlare del figlio morto giovanissimo. "Il giorno del funerale c'è stato il primo miracolo (di Carlo, ndr): una donna con un cancro al seno, che doveva fare la chemioterapia, l'ha pregato subito e questo cancro è sparito, senza dover fare le cure", ha raccontato. "Da lì è stato un crescendo: riceviamo quasi ogni giorno notizie di guarigione", ha aggiunto. "Carlo è amatissimo nel mondo: ci scrivono dall'America, dall'Africa e dall'India. Certo, certe volte ci si chiede perché 'proprio a me', ma se si ha la luce della fede certe cose si accettano perché c'è un disegno più grande", ha concluso.