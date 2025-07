Ue, sei Paesi chiedono misure contro l'immigrazione irregolare

"Lavorare insieme per ridurre efficacemente l'immigrazione clandestina". È questo il titolo della dichiarazione congiunta di Germania, Austria, Francia, Danimarca, Polonia e Repubblica ceca i cui ministri dell'interno si sono riuniti in Baviera. Presente anche il commissario europeo per l'Immigrazione Magnus Brunner. La dichiarazione congiunta prevede cinque punti sui quali i partecipanti intendono cooperare per combattere con maggiore intensità e ridurre l'immigrazione irregolare.