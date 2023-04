Cagliari, scartata al lavoro perché trans: dopo la denuncia social il lieto fine | Arrivano due contratti

Era stata scartata dal lavoro in un locale del centro di Cagliari perché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione.

Ma adesso per Martina Floris, 21 anni di Cagliari, sono arrivate due opportunità d'impiego: un contratto stagionale in uno dei chioschi sulla spiaggia del Poetto e un tirocinio in un bar di via Dante, sempre a Cagliari. "Ho ricevuto solidarietà da tante persone", il primo commento a caldo della giovane. "Il problema lavorativo è solo la punta dell'iceberg", aggiunge.