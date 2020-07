Valentina Sampaio è la prima modella transgender di Sports Illustrated

Valentina Sampaio, 23enne brasiliana, è la prima modella transgender a conquistare la copertina della prestigiosa rivista americana Sports Illustrated. "Sono emozionata e onorata. Mi vedono come la donna e la persona che sono. Voglio che un giorno tutto questo non sia importante, non sia nuovo. Mi sento forte e ispirata a combattere, non solo per me, ma per tutti coloro che affrontano la discriminazione”, ha dichiarato la modella.