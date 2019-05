"Tutto è possibile" 1 maggio 2019 10:47 Eʼ Halima Aden la prima modella musulmana in burkini a conquistare la copertina di Sports Illustrated "Donne, tutte possiamo essere celebrate": è il messaggio che la top ha mandato via Instagram "alla mia comunità e al mio mondo" con una foto del servizio

"Non cambiare te stessa, cambia il sistema". E' con questo spirito che Halima Aden, la prima modella musulmana a posare in hijab e burkini sulla copertina di Sports Illustraded, presenta sul suo profilo Instagram una foto del servizio in edicola. "Donne, tutto è possibile - si continua a leggere nel post della top somala-americana, nata in un capo profughi del Kenya. - Essere su Sports Illustrated è cosa molto più grande di me. E' un messaggio alla mia comunità e al mondo che le donne di ogni provenienza, aspetto, educazione... possono stare insieme ed essere celebrate".

Gli scatti sono stati pubblicati sul numero di maggio dedicato ai costumi da bagno e Halima Aden per l'occasione ha posato con diversi burkini colorati. "Oggi vediamo politiche, donne d'affari, reporter televisive e altre donne di successo e in ruoli visibili in hijab: è questo il messaggio che dobbiamo inviare - ha commentato la modella, che fino ai sei anni d'età, ha vissuto in un campo profughi keniota, alla Bbc. - La bellezza si può mostrare anche così".