Ellie Goldstein è la prima modella Gucci con la sindrome di Down

Ha 18 anni ed è la prima modella con la sindrome Down a posare per Gucci: è Ellie Goldstein, originaria di Ilford, cittadina dell’Essex, nel nord di Londra. Il suo volto è stato scelto per la nuova campagna beauty della maison. In particolare, la teenager sponsorizza un mascara: L'Obscur. Gli scatti che la ritraggono, pubblicati su Instagram da Gucci, hanno fatto il giro di social e web e raccolto approvazione e ammirazione da parte di migliaia di utenti.