Le lacrime di Elenoire Ferruzzi al "GF Vip": "La vita delle trans è molto difficile, siamo disumanizzate"

Nella Casa la vulcanica showgirl trans

Elenoire Ferruzzi

Grande Fratello Vip"

Nikita Pelizon

Alfonso Signorini

ha parlato delle lacrime versate nei giorni scorsi nella Casa del ": l'icona Lgbt si era lasciata andare a una toccante confessione con, alla quale aveva raccontato di come ha lottato nella sua per essere ciò che voleva essere. Rivedendo quello sfogo, Ferruzzi ha commentato conquello che prova: "La vita delle trans è molto difficile, la società non permette l'integrazione".

"Stavo spiegando quanto è dura e difficile essere quella che sono - ha raccontato -. Non mi sono voluta omologare a

nessuna figura di donna biologica

, corrispondo esattamente alla figura che ero interiormente. Volevo essere vera fino alla fine".

Elenoire ha poi parlato di quanto sia difficile gestire la sua vita tra il lavoro e le relazioni:

"La mia vita, la vita delle trans è difficile, sono disumanizzate a livello sociale, lavorativo

. La società non permette un'integrazione per vari pregiudizi - ha detto -. Io sono fortunata perché ho una famiglia che mi ama tantissimo, mamma e papà mi hanno accompagnata nel mio cammino da subito".



Infine, la showgirl ha voluto raccontare le difficoltà nel proprio

rapporto con gli uomini

: "I rapporti sono sempre promiscui, mai palesati, sempre nascosti - ha aggiunto -. L'uomo si approccia in una maniera squallida, ricercando sesso, anche sentimenti, ma tutto questo non deve essere mai svelato. Questo è sempre motivo di sofferenza. È un marchio per loro, una cosa di cui vergognarsi".