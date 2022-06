Prof trans suicida, Uil: "Il Miur è colpevole, indagine per capire chi ha sbagliato" | Orlando: "Discriminare è inaccettabile"

Per Turi, "si devono ammettere anche gli errori passati, per evitare che la scuola si faccia condizionare dagli stereotipi e che fatti del genere si ripetano.

La scuola deve garantire libertà

, deve aprire le menti, deve essere immune dai condizionamenti".

Le parole del ministro del Lavoro Orlando

- Indignazione è stata espressa anche dal ministro Orlando, il quale ha definito "inaccettabile che in Italia una lavoratrice o un lavoratore subisca discriminazioni sul luogo di lavoro per la propria identità di genere, così come per qualsiasi altro elemento della propria identità sessuale o per tutto ciò che non ha a che fare con la prestazione lavorativa. A qualsiasi insegnante, a qualsiasi lavoratore o lavoratrice che ha rivelato o ha paura di rivelare una parte così importante di sé, voglio ribadire con fermezza: il Ministero del Lavoro è dalla vostra parte".